Бангладеш официально направила заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш намерена вступить в коалицию БРИКС, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Отмечается, что соответствующее заявление было передано премьер-министром страны Шейх Хасиной во время встречи с президентом ЮАР Матамелой Сирилом Рамафосой в Женеве в прошлую среду. По данным источника СМИ, последний отнесся к этому положительно.

Страна направила официальный запрос в ЮАР, являющейся действующим председателем БРИКС. В настоящее время Бангладеш входит в число «друзей организации».

«Мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс», — отметил министр иностранных дел Масуд бин Момен.

Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС. Такое заявление сделал президент республики Абдельмаджид Теббун в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.