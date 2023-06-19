Бангладеш официально направила заявку на вступление в БРИКС

Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Фото: www.globallookpress.com / Monirul Alam
Бангладеш намерена вступить в коалицию БРИКС, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.
Отмечается, что соответствующее заявление было передано премьер-министром страны Шейх Хасиной во время встречи с президентом ЮАР Матамелой Сирилом Рамафосой в Женеве в прошлую среду. По данным источника СМИ, последний отнесся к этому положительно.
Страна направила официальный запрос в ЮАР, являющейся действующим председателем БРИКС. В настоящее время Бангладеш входит в число «друзей организации».
«Мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс», — отметил министр иностранных дел Масуд бин Момен.
Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС. Такое заявление сделал президент республики Абдельмаджид Теббун в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
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