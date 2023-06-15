Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

Рябков: количество желающих присоединиться к БРИКС стран составляет уже почти 20
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Данный факт свидетельствует о возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене, считает дипломат.
Почти 20 стран изъявили желание присоединиться к БРИКС. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, список новых кандидатов все еще продолжает только расширяться.
«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — заявил Рябков.
До этого Египет подал заявку на вступление в БРИКС. А вот страной — участницей БРИКС стремится стать Аргентина. Сейчас в объединении состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР. Следующий саммит союза запланирован на август 2023 года. Представителей стран — участниц в ЮАР примет президент Сирил Рамафоса.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС.
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