Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС

Данный факт свидетельствует о возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене, считает дипломат.

Почти 20 стран изъявили желание присоединиться к БРИКС. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, список новых кандидатов все еще продолжает только расширяться.

«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — заявил Рябков.

До этого Египет подал заявку на вступление в БРИКС. А вот страной — участницей БРИКС стремится стать Аргентина. Сейчас в объединении состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР. Следующий саммит союза запланирован на август 2023 года. Представителей стран — участниц в ЮАР примет президент Сирил Рамафоса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС.