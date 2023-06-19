Глубокое синее море: как акула из фильмов ужасов попала в сети рыбаков в Египте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Гидробиолог Симаков: детеныш акулы-мако мог отбиться от стаи и приплыть к берегу Египта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Beck; 5-tv.ru

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В соцсетях Египта паника: в водах у Александрии поймали акулу-мако — смертоносного обитателя морских глубин.

Рационального объяснения тому, как детеныш акулы-мако мог оказаться у берегов Египта и попасть в сети местных рыбаков, нет. Этот вид акул обитает исключительно в открытом океане. Об этом 5-tv.ru рассказал гидробиолог, доктор биологических наук Юрий Симаков.

Ученый допустил, что детеныш хищной рыбы мог отбиться от стаи сородичей и случайно оказаться у побережья египетской Александрии. Однако в этом случае речь идет о достаточно взрослой особи, так как акулий «малыш» просто не смог бы самостоятельно преодолеть большое расстояние.

Кроме того, детеныша мако могли «потерять» при транспортировке те, кто разводит акул. Не исключена и вероятность некой патологии, которая заставила пораженную акулу подняться из морских глубин и приблизиться к берегу. Наконец, отметил Симаков, египетские специалисты могли просто ошибиться и принять за мако детеныша другого вида акул.

«Есть вероятность того, что они могли ошибиться, потому что все детеныши акул на ранней стадии похожи», — пояснил эксперт.

В любом случае, уверен ученый, появление одинокой акулы-мако у берегов Египта не грозит какой-либо опасностью местным жителям и туристам.

«Мако опасны для человека, только когда они в стае, в отличие от той же белой акулы. Это говорит о том, что даже если где-то и появился детеныш мако, а больших стай никто не наблюдал, то опасности нет никакой», — заключил гидробиолог.

Мако известны как самые быстрые из всех существующих видов акул. Они способны развивать скорость до 75 километров в час и выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Как свирепых морских хищников акул-мако «прославил» американский фильм ужасов «Глубокое синее море» (1999), в котором эти рыбы выступают в роли главных «злодеев». Впрочем, создатели картины, если и погрешили против истины, то совсем чуть-чуть: известно немало реальных случаев нападения мако на людей, в том числе со смертельным исходом.

Подробно и красочно описал акул-мако Эрнест Хэмингуэй в своей легендарной повести «Старик и море». О том, что у берегов Александрии рыбаки выловили детеныша акулы-мако, ранее написали египетские СМИ.

Эксперты местного института океанографии и рыболовства объяснили случай тем, что у акул сейчас идет активный брачный период, и их присутствие в акватории естественно. Специалисты заверили, что море в районе города полностью безопасно, хотя и признали, что обычная среда обитания мако — морские глубины вдали от берегов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Египте решили увековечить память погибшего от нападения тигровой акулы россиянина.

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