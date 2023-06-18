Память погибшего от нападения акулы россиянина увековечат в Египте

В Египте увековечат память погибшего россиянина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Ахмед Вахбалла, заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря.

Он отметил, что сейчас они пытаются связаться с родственниками мужчины. Историю гибели россиянина напишут на мемориальной табличке рядом с чучелом напавшей на него акулы.

«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. В дополнение к размещению его фотографии с некрологом», — говорится в заявлении.

Акулы, медузы, кишечные бактерии: какие опасности могут поджидать на пляже

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тигровая акула напала на россиянина 8 июня на одном из пляжей Хургады. Местным специалистам удалось поймать хищника и забальзамировать для последующей передачи в музей. Кроме того, губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи рассматривает возможность установки защитной сетки от хищников на пляжах региона.