Наценка в 62%! Блогер Wylsacom продает свой люксовый Porsche за баснословные деньги

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Алексей Панков
Алексей Панков 39 0

Wylsacom продает свой Porsche 911 Turbo за 7,5 миллиона рублей

Наценка в 62%! Блогер Wylsacom продает свой люксовый Porsche за баснословные деньги

Фото: www.globallookpress.com / Paulo Lopes

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В автомобиле бензиновый двигатель мощностью 480 лошадиных сил.

Популярный российский блогер Валентин Wylsacom продает свой Porsche 911 Turbo. Соответствующее объявление появилось сегодня на одной из торговых площадок.

За автомобиль 2007 года просят 7 490 000 рублей. Это на 62% дороже оценочной стоимости модели. Блогер отметил, что продает автомобиль не сам, а через посредников. Также он признал, что считает цену несколько завышенной.

Porsche 911 Turbo, принадлежавший WylsacomPorsche 911 Turbo, принадлежавший Wylsacom. 5-tv.ru

За внушительную сумму покупатель получит бензиновый движок объемом 3,6 литра на 480 лошадиных сил. Также в автомобиле установлена коробка автомат и имеется множество дополнительных опций, вроде электрорегулировки передних сидений с памятью положения, круизконтроля, подогрева кресел, люка и ряда других.

Причина продажи авто не раскрывается. Несколько лет назад блогер попал в аварию на этом автомобиле. Он потерял управление и врезался в отбойник на скорости около 100 километров в час. Восстановление спорткара обошлось в миллион рублей.

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Наценка в 62%! Блогер Wylsacom продает свой люксовый Porsche за баснословные деньги

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