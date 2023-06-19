Ищем генсека, Уоллеса не предлагать: кто сменит Столтенберга на посту главы НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 276 0

Политолог Бредихин: пост генсека НАТО может занять один из военных советников Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; личный архив Антона Бредихина;5-tv.ru

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Блок с большой долей вероятности возглавит преданный Украине и имеющий боевой опыт на ее территории офицер.

Новый генеральный секретарь НАТО, который сменит на этом посту Йенса Столтенберга, должен быть предан идее поддержки Украины и доказать это на деле. Поэтому не исключено, что главой альянса станет один из иностранных военных советников украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

«На эту позицию может претендовать такой генерал, который мог бы быть сейчас советником у Зеленского. Почему нет? Будут новые кадровые требования, а именно: озвученная позиция по Украине и наличие боевого опыта и участие в том или ином формате в поддержке Украины непосредственно на ее территории. Поэтому, безусловно, могут быть выдвинуты абсолютно неожиданные варианты», — заявил эксперт.

Бредихин напомнил, что часть иностранных военных советников достались Зеленскому по «наследству» от предыдущего главы государства Петра Порошенко, а дополнительных позднее командировали от НАТО. Поэтому недостатка в кандидатурах на замену Столтенбергу нет.

В связи с вышесказанным глава британского минобороны Бен Уоллес, который также метит в генсеки НАТО, вряд ли займет этот пост, отметил Бредихин. У него отсутствует необходимая политическая линия по отношению к Украине, а кроме того, он не пользуется поддержкой США, пояснил политолог.

Впрочем, не исключено, что сам Столтенберг передумает уходить на приготовленную ему должность в Международном валютном фонде и останется в НАТО, пока ему не найдут действительно достойную замену. Главное, заключил Бредихин, чтобы кандидат соответствовал текущей политической повестке НАТО, а в ней сейчас доминирует украинский вопрос.

Ранее политолог Владимир Можегов специально для 5-tv.ru проанализировал последствия возможного назначения Бена Уоллеса генсеком НАТО.

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