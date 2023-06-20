Под колпаком: как мошенники могут украсть данные через Wi-Fi

С каждым годом злоумышленники становятся все изощреннее и хитрее.

Чтобы украсть данные человека, мошеннику может понадобиться лишь Wi-Fi, предупредил IT-специалист Станислав Сидоров. В беседе с изданием URA.RU он рассказал о методах, которые используют злоумышленники.

Так, украсть данные можно, если человек использует незашифрованное подключение (http вместо https). В таком случае любой, кто подключился к той же точке доступа, сможет прочесть всю информацию, отправляемую или получаемую вами. Также мошенники могут создавать клоны безопасных точек Wi-Fi.

«Могут создать поддельные сети с названием, похожим на название реальной сети, например, в кафе или отеле. Если вы к ней подключитесь, злоумышленник может украсть все отправляемые и получаемые вами данные», — отметил эксперт.

А также данные могут быть украдены, если злоумышленник установит свое устройство между устройством пользователя и точкой доступа Wi-Fi. В таком случае мошенник сможет даже вносить изменения в передаваемые данные.

Чтобы снизить риск оказаться жертвой подобных атак, Сидоров порекомендовал пользоваться виртуальной частной сетью (VPN), перед подключением к сети всегда проверять ее название, использовать сайты и приложения, которые поддерживают шифрование.

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