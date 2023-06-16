Комплекс мероприятий: как усовершенствовали методы борьбы с интернет-мошенниками

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о методах борьбы с интернет-мошенниками

Комплекс мероприятий: как усовершенствовали методы борьбы с интернет-мошенниками

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Добиться колоссальных успехов получилось благодаря совместной работе Генпрокуратуры РФ и правоохранительных органов.

В России есть несколько способов борьбы с мошенниками. Об этом генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал в студии «Известий» на ПМЭФ — 2023.

По его словам, приоритет прокуратуры направлен на командную работу с правоохранительными органами, которые помогают выявлять виновных и возмещать ущерб, причиненный ими жертвам.

«Конечно, нахождение преступников за границей и колоссальный объем таких преступлений осложняет обеспечение неотвратимости наказания, но определенные подвижки есть», — заявил Краснов.

Сотрудники Генпрокуратуры проводят комплекс мероприятий, чтобы предотвратить мошенничество: общаются с банковскими работниками на эту тему, работают с операторами сотовой связи.

Результат не заставил себя долго ждать — теперь выявлять мошенников на интернет-ресурсах и фильтровать звонки с помощью современных механизмов стало гораздо проще. Более того, с помощью комплексных работ удалось усилить защиту персональных данных.

«Нужно продолжать масштабную разъяснительную работу с населением, оперативно сообщать через СМИ и другие источники о новых способах мошенничества и действиях самих граждан по защите своих денежных средств и другого имущества», — подчеркнул Краснов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники начали использовать ChatGPT из-за сложности русского языка.

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