По уму: в РФ ужесточат контроль за управляющими компаниями и создадут их рейтинг

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

В РФ ужесточат контроль за управляющими компаниями и создадут их рейтинг

По уму: в РФ ужесточат контроль за управляющими компаниями и создадут их рейтинг

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Внедрение нацстандартов позволит установить некий эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям принимать решения вплоть до смены компании.

В России намерены ужесточить контроль за управляющими компаниями и создать их рейтинг. Так, планируется внедрение нацстандартов по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на письмо Минстроя в Госдуму.

Как рассказала член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, благодаря нацстандартам удастся установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого позволит жителям предъявлять обоснованные претензии к управляющей компании (УК) и даже менять ее.

Так, в стандартах намерены закрепить возможность выбора жильцами пакетов услуг УК, в квитанции за ЖКХ выделить отдельную строчку о сборах за текущий ремонт, определить конкретные сроки реагирования аварийно-диспетчерских служб и устранение проблем. А рейтинги позволят открыто конкурировать управляющим компаниям.

«Внедрение публичных рейтингов УК призвано воскресить институт репутации на рынке. Сегодня компании зачастую не следят за тем, что о ней и ее сотрудниках думают жильцы: им важно только обеспечить собираемость платежей», — отметил эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокуратура исключила из тарифов ЖКХ неправомерные расходы на 750 миллионов рублей.

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