Расчет «Урагана» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 44 0

Цели обнаружили операторы разведывательного дрона ZALA, после чего координаты передали артиллеристам.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Урагана» уничтожил опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и позиции с живой силой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, цели выявили военнослужащие 244-й артиллерийской бригады совместно с расчетами войск беспилотных систем. Операторы разведывательного БПЛА ZALA обнаружили опорные пункты и скопление живой силы, после чего передали их координаты расчету РСЗО.

Подготовка «Урагана» к открытию огня заняла менее десяти минут. Удар нанесли осколочно-фугасными реактивными снарядами с минимальной корректировкой.

В Минобороны уточнили, что поражение целей подтвердили средствами объективного контроля.

После выполнения задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в подготовленном подземном укрытии.

РСЗО «Ураган» применяется для поражения бронетехники, пунктов управления, узлов связи, складов боеприпасов и других целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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