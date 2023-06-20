В результате аварии двух автобусов и машины в Хабаровске пострадали пятеро

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора, сообщили в прокуратуре.

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Хабаровского края

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В результате аварии с двумя автобуса и легковушкой в Хабаровске пострадали пять человек. Об этом сообщила городская прокуратура, указав, что один из автобусов проехал на красный сигнал светофора.

«Водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспект 60- летия Октября проехал на запрещающий красный сигнал. В результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24)», — сказано в сообщении.

В итоге пострадавшими оказались пятеро пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту 56. Они были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура уже инициировала проверку, в рамках которой будет оценка деятельности перевозящих организаций. Но, как отметили в Госавтоинспекции Хабаровска, у проехавшего на красный сигнал светофора водителя не было выявлено опьянения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три лося вышли на МКАД и попали под колеса автомобиля.

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