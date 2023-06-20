Смяло кабину: крупная авария с пассажирским автобусом произошла в Новой Москве

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Автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru

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Пока неясно, были ли в салоне пассажиры.

Ну а начнем с крупной аварии в Новой Москве. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что у автобуса буквально смяло кабину. Пока неясно, были ли в салоне пассажиры.

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