Смяло кабину: крупная авария с пассажирским автобусом произошла в Новой Москве

Пока неясно, были ли в салоне пассажиры.

Ну а начнем с крупной аварии в Новой Москве. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что у автобуса буквально смяло кабину. Пока неясно, были ли в салоне пассажиры.