Спасатель во время отдыха организовал тушение пожара
В деревне, куда он уехал на каникулы, вспыхнула баня.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Спасателю из Башкирии пришлось всерьез поработать во время отдыха. В деревне, куда он уехал на каникулы, произошел пожар - вспыхнула баня.
Существовал серьезный риск, что огонь перекинется на соседние дома. Мужчина оперативно организовал тушение и активно руководил действиями местных жителей.
Одна группа сельчан работала с мотопомпой, другая наполняла ведра водой из местной речки и передавала их по цепочке.
В результате слаженных действий жилые дома удалось отстоять.
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