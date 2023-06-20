Непростой человек? Какие требования выдвигают кандидатам на пост главы НАТО

Есть ли конкретная кандидатура сегодня или, может, альян возглавит случайный человек?

Совсем скоро генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может сменить кто-то другой. О том, какие требования предъявляются новым кандидатам на этот пост, рассказал в интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

По его словам, требования по кадрам, на этот раз, будут совершенно новые. Кстати, именно поэтому стоит ожидать совершенно неожиданные варианты.

«Будут новые кадровые требования, а именно: озвученная позиция по Украине и наличие боевого опыта и участие в том или ином формате в поддержке Украины непосредственно на ее территории», — заявил эксперт.

Также он добавил, что не исключено, что главой альянса вполне может стать станет один из иностранных военных советников президента Украины Владимира Зеленского. К слову, в генсеки НАТО метит и глава британского Минобороны Бен Уоллес, однако он вряд ли займет этот пост, так как у него отсутствует необходимая политическая линия по отношению к Украине.

Политолог заключил, что вполне возможно, что сам Йенс Столтенберг вовсе передумает уходить на новую должность в Международном валютном фонде и останется в НАТО еще надолго.

Йенс Столтенберг возглавлят Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кто сменит Столтенберга на посту главы НАТО.