Непростой человек? Какие требования выдвигают кандидатам на пост главы НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 316 0

Бредихин: вместо Столтенберга ищут человека с боевым прошлым и озвученной позицией по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Есть ли конкретная кандидатура сегодня или, может, альян возглавит случайный человек?

Совсем скоро генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может сменить кто-то другой. О том, какие требования предъявляются новым кандидатам на этот пост, рассказал в интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

По его словам, требования по кадрам, на этот раз, будут совершенно новые. Кстати, именно поэтому стоит ожидать совершенно неожиданные варианты.

«Будут новые кадровые требования, а именно: озвученная позиция по Украине и наличие боевого опыта и участие в том или ином формате в поддержке Украины непосредственно на ее территории», — заявил эксперт.

Также он добавил, что не исключено, что главой альянса вполне может стать станет один из иностранных военных советников президента Украины Владимира Зеленского. К слову, в генсеки НАТО метит и глава британского Минобороны Бен Уоллес, однако он вряд ли займет этот пост, так как у него отсутствует необходимая политическая линия по отношению к Украине.

Политолог заключил, что вполне возможно, что сам Йенс Столтенберг вовсе передумает уходить на новую должность в Международном валютном фонде и останется в НАТО еще надолго.

Йенс Столтенберг возглавлят Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кто сменит Столтенберга на посту главы НАТО.

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