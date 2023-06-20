Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук

В ситуации эксперты отрасли винят прежде всего непопулярность рабочих профессий.

В автосервисах могут вырасти очереди — сроки ремонта растягиваются. И дело не только в импортных деталях: как выяснили «Известия», в сфере возник острый кадровый голод.

Точкам техобслуживания не хватает рабочих рук, в некоторых нет почти половины персонала. Особенно востребованы автомеханики, диагносты, мастера по ремонту и покраске.

В ситуации эксперты отрасли винят прежде всего непопулярность рабочих профессий — не престижно. Часто молодых специалистов не устраивает и зарплата: квалифицированные кадры в среднем получают в районе 60 тысяч рублей, на начальном этапе суммы и вовсе скромнее.

Для решения проблемы сейчас прорабатывают программы обучения совместно с будущими работодателями. Кроме того, самих центров, где готовят специалистов, становится больше.