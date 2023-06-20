Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук

Эфирная новость 21 0

Кадровый дефицит возник в российских автосервисах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В ситуации эксперты отрасли винят прежде всего непопулярность рабочих профессий.

В автосервисах могут вырасти очереди — сроки ремонта растягиваются. И дело не только в импортных деталях: как выяснили «Известия», в сфере возник острый кадровый голод.

Точкам техобслуживания не хватает рабочих рук, в некоторых нет почти половины персонала. Особенно востребованы автомеханики, диагносты, мастера по ремонту и покраске.

В ситуации эксперты отрасли винят прежде всего непопулярность рабочих профессий — не престижно. Часто молодых специалистов не устраивает и зарплата: квалифицированные кадры в среднем получают в районе 60 тысяч рублей, на начальном этапе суммы и вовсе скромнее.

Для решения проблемы сейчас прорабатывают программы обучения совместно с будущими работодателями. Кроме того, самих центров, где готовят специалистов, становится больше.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

13:51
Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках
13:47
Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»
13:33
«Зерно обсуждали»: Песков рассказал об итогах встречи с африканскими лидерами
13:30
Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук
13:25
В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства
13:22
В России впервые составлен протокол на компанию Apple

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео