Организаторы праздника всех выпускников подготовили столько сюрпризов, что и представить сложно! Кто же будет удивлять молодежь со сцены на Дворцовой?

«Алые паруса» ждет с нетерпением каждый выпускник. Этот праздник стал не просто традиционным, а буквально культовым! Море эмоций, масса сюрпризов! Что же ждет участников и зрителей мероприятия в этом году?

Организаторы «Алых парусов — 2023» не спешат раскрывать все идеи, однако немного приоткрывают завесу тайны. Так, например, недавно решились показать выпускникам исполнителей главных музыкальных хитов. Оказалось, что хедлайнером праздника выбрана легендарная группа «Чайф». Послушать ее можно будет прямо на Дворцовой площади Петербурга.

5-tv.ru

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто станет ведущими главного праздника всех выпускников «Алые паруса — 2023».