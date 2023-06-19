Ведущими «Алых парусов — 2023» станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич
Фото: 5-tv.ru
Для выпускников на Дворцовой выступят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель и другие звезды.
Дмитрий Хрусталев и Ида Галич станут ведущими праздника «Алые паруса — 2023». 24 июня они первыми поприветствуют выпускников с главной летней сцены страны и станут их проводниками в будущее.
Галич и Хрусталев ровно в 22:00 выйдут на самую технологичную сцену страны этого года. Она будет в полтора раза больше, чем год назад: высота верхней точки 24 метра, ширина — 70 метров.
Ведущими «Алых парусов — 2023» станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.
На Дворцовой уже установлен металлический каркас, завершается монтаж плунжеров и различных трансформационных механизмов. Вес металлоконструкций составляет более пяти тонн. Во вторник, 20 июня, скелет покроют три тысячи экранных модулей, установят два трансляционных экрана, заполнят сценическое пространство декорациями, световым и видеооборудованием.
«Декорационный конструктив будет вписан в общую концепцию. При создании декораций использовались металл и композитный материал, часть элементов с глянцевым покрытием для усиления визуального эффекта», — сообщил менеджер инженерно-технического отдела Фабрики АРТ Ильдар Ишниязов.
Уже в эту субботу, 24 июня, сцена превратится в портал, покажет, какое будущее ждет вчерашних школьников, будет трансформироваться и меняться у всех на глазах.
«Изначально все увидят только одну сцену. Из-за того, что в этом году мы используем большее число плунжеров, чем в прошлом году, она будет в постоянном движении. Она превратится в три площадки. Постоянная смена декораций и определенные технические секреты создадут ощущение, что сцен далеко не три, а зрители смогут попасть в иное пространство», — добавила генеральный продюсер концертной части «Алых парусов — 2023» Лидия Бутузова.
Для выпускников на Дворцовой выступят самые популярные российские артисты: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером станет группа «Чайф».
Прямую трансляцию концерта звезд эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы можно будет увидеть в эфире Пятого канала, на сайте Пятого и его официальных группах в социальных сетях. Начало трансляции — в 22:00 24 июня.
Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала
- 19 июн
- «Алые паруса» — самый романтичный праздник лета
- 18 июн
- Самый технологичный праздник: как идет подготовка «Алых парусов»
- 18 июн
- ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»
- 17 июн
- По волнам истории: Как выглядели первые алые паруса
- 16 июн
- Звезды «Алых парусов — 2023»: кто станет хедлайнером праздника
- 16 июн
- Тест: Помните ли вы фильм «Алые паруса»?
- 15 июн
- Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса — 2023»
- 15 июн
- «Алые паруса» в цифрах: История главного праздника выпускников
- 14 июн
- Отсчет пошел: в Петербурге идут последние приготовления к «Алым парусам»
- 14 июн
- Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
Читайте также
52%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?