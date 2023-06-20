Пожар произошел в здании порохового завода в тамбовском Котовске
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Спасатели уже борются с возгоранием.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Пожар произошел в здании порохового завода в тамбовском городе Котовске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Ярославле тушили крупный пожар — там полыхал склад на территории лакокрасочного предприятия.
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