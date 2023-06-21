«Может сорваться»: названы неожиданные опасности употребления кваса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Диетолог Гинзбург: Квас может быть опасен из-за наличия сахара и молочной кислоты

«Может сорваться»: названы неожиданные опасности употребления кваса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В напитке содержится множество молочной кислоты и сахара — это одна из причин его опасности.

Квас — один из традиционных напитков русской кухни, но, оказывается, он может быть опасным. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Дело в том, что в квасе содержится множество молочной кислоты и сахара. Поэтому он опасен для диабетиков, людей с заболеваниями желудка, а также для алкоголиков, передает издание NEWS.ru.

«Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться», — объяснил специалист.

Также Гинзбург добавил, что квас лучше не пить детям в возрасте 5-12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь вреднее всего для здоровья. Врач-диетолог Галина Мезенцева сообщила, что слабоалкогольные коктейли, которые подают в барах и клубах очень опасны.

В них содержится множество сахара, красителей и консервантов. Когда такой алкоголь попадает в печень, то орган в первую очередь начинает перерабатывать эталон.

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