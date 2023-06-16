Может привести к остановке сердца: какой алкоголь вреднее всего для здоровья

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Рита Миронова
Рита Миронова 75 0

Диетолог Мезенцева заявила об особой опасности слабоалкогольных коктейлей для здоровья

Может привести к остановке сердца: какой алкоголь вреднее всего для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / PIC

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Есть ли разница для организма между дорогими и дешевыми алкогольными напитками?

Самым опасным для здоровья алкоголем являются слабоалкогольные коктейли, которые так любят посетители баров и ночных клубов. Именно в них больше всего сахара, красителей и консервантов. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-диетолог Галина Мезенцева.

«При попадании в организм печень отдает предпочтение в переработке в первую очередь этанолу. Но если алкоголь содержит сахар, два вещества конкурируют между собой, а печень не понимает, что ей перерабатывать в первую очередь», — объяснила она.

От такой комбинации организм рискует столкнуться с токсинами, которые выделяет этанол. В первую очередь, они начнут воздействовать на клетки мозга и печени.

Кроме того, опасными врач назвала коктейли с энергетиком или кофе в составе. Одновременное употребление алкоголя с этим напитком негативно сказывается на сердце и может даже привести к его остановке, особенно у молодых людей.

Галина Мезенцева подчеркнула, что цена коктейля никак не влияет на его безопасность. Этанол и в дорогих, и в дешевых напитках абсолютно одинаковый, поэтому безопасных доз или видов алкоголя не существует. Специалист порекомендовала ограничить его употребление полностью.

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