За неимением мест для мертвых боевиков киевский режим освобождает старое кладбище во Львове, выкапывая могилы местных жителей. Что, если среди похороненных были жертвы чумы?

Раскопка старых могил на кладбище во Львове может привести к экологической катастрофе, если не будут соблюдаться все необходимые меры. Об этом 5-tv.ru заявил иммунолог Николай Крючков, комментируя информацию об очередных рискованных решениях киевского режима.

Лычаковское кладбище было основано в XVI веке, хотя существуют указания, что еще в XIII веке там хоронили жертв эпидемии чумы. Сейчас же там хотят освободить место для павших в ходе конфликта неонацистов.

«Если говорить о XVI веке, то с такого времени очень сомнительно, чтобы чума там сохранилась. Сибирская язва такое время не сохраняется», — сказал Крючков.

Кроме того, по его словам, если проверить наличие микроорганизмов в процессе таких раскопок, риски будут минимальными. Тем, кто этим занимается, просто нужно брать соответствующие пробы и анализировать их на наличие актуальных возбудителей.

«Нужно понимать, что за захоронение, какие годы и глубина, но, если речь идет о XVI веке и проводится микробиологический контроль, то в этом случае риски крайне минимальны», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на кладбище Харькова нет мест для захоронений боевиков ВСУ.