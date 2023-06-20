«Проверено на личном опыте»: Лолита объяснила, почему с гениями трудно жить

Что певица думает о музах и творцах, которым эти музы служат?

Жить с идиотами так же трудно, как и с гениями. Такое мнение выразила Лолита Милявская в интервью для издания Peopletalk.

По ее словам, быть музой для гения — это настоящее духовное рабство. Мужчине-гению приходится отдавать себя полностью, буквально ложиться на алтарь.

«Ты изначально понимаешь, что рядом с тобой человек крайне неординарный, и веришь в его гениальность, подпитываешь его. Это далеко не каждому дано, это особый склад женщин, вероятно», — отметила певица.

Сама она с подобным в реальной жизни не встречалась, потому тяжело представляет, каково это. Лолита отметила, что вместо гениев обычно жила с идиотами, которые, к слову, ничем не отличаются.

«Это на личном опыте проверено. С гением ты продуктивна, ты потом войдешь в историю, а тут ты просто статистика для учебников по психологии», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита добилась от пятого мужа брачного контракта.