Взрыв на тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ с подрядчиком

Взрыв с последующим возгоранием на тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ с подрядчиком. Об этом сообщили на самом предприятии.

Там уточнили, что сотрудники проводили работы по монтажу и обвязке чанов горячей промывки. В результате четыре человека погибли еще 12 пострадали.

«Пострадавшие, среди которых один работник ФКП „Тамбовский пороховой завод“, а остальные — работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — сказали на заводе.

При этом о точных причинах взрыва говорить на предприятии не стали. Предварительно — это человеческий фактор.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на заводе в Котовске во вторник, 20 июня. Между тем 5-tv.ru сообщал, что жителям и работникам завода ничего не угрожает, предприятие продолжает работать в обычном режиме.