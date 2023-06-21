Врач предупредила о риске потери зрения из-за контакта с борщевиком

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Терапевт Сухова предупредила о риске потери зрения из-за контакта с борщевиком

Врач предупредила о риске потери зрения из-за контакта с борщевиком

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Растение содержит химические соединения, которые значительно увеличивают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.

Контакт со стеблями или соком борщевика может вызвать слепоту. Об этом рассказала терапевт и гастроэнтеролог Вера Сухова изданию Газета.ру.

Борщевик содержит химические соединения, которые значительно увеличивают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Контакт с этим растением вызывает фотохимические ожоги, заживающие в течение нескольких месяцев. 

«На пострадавший участок нужно наложить стерильную повязку и в течение последующих 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами», — сообщила врач.

Терапевт рассказала, что в зависимости от степени ожога, процесс заживления может быть разным. Ожоги первой степени начинают заживать через несколько дней, второй степени — сопровождаются головной болью, повышением температуры и появлением пузырей с жидкостью. Заживление шрамов может занять от полутора недель до нескольких лет. Третья степень ожогов характеризуется появлением ярко выраженных язв и может оставить долговременные шрамы.

В случае появления пузырей следует немедленно обратиться к врачу. Может потребоваться как местное лечение, так и комплексная системная терапия. При больших областях поражения и ухудшении общего состояния возможна госпитализация в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как победить борщевик Сосновского.

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