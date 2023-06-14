«Усердно работает»: на Шри-Ланке появятся бесплатные визы для туристов

Посол Лиянаге: визы на Шри-Ланку станут бесплатными для всех туристов
Фото: www.globallookpress.com
Когда власти проработают данный вопрос?
Совсем скоро визы на Шри-Ланку могут стать абсолютно бесплатными. Об этом рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
По ее словам, бесплатные визы все еще обсуждаются и совсем скоро могут появиться в доступе.
«Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке», — сказала Лиянаге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня 2023 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие направления самые популярные у российских туристов. Оказалось, что в топе путевок Таиланд, Арабские эмираты и Египет. Прибавилось наших людей на Шри-Ланке, в Индии и Кубе.
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