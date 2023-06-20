Госдума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума приняла закон, который предусматривает административную ответственность за использование госслужащими или сотрудниками финансовых организаций иностранных платформ для обмена сообщениями с целью передачи данных граждан РФ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, государственные и финансовые организации в случае выявления факта использования зарубежных мессенджеров для передачи чувствительных данных российских граждан будут оштрафованы. Уточняется, что денежные взыскания будут назначаться за глубокое внедрение иностранных технологий в рабочие процессы. Например при выполнении госзаказа или муниципального задания, а также в случае подключения мессенджеров к внутренним информационным системам.

После принятия закона, размер взыскания для юридических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 700.

Госслужащим и сотрудникам финорганизаций не запрещается личная коммуникация. Обсуждение рабочих моментов в личных чатах также не будет являться основанием для назначения наказания.

Депутат ГД Антон Горелкин, который выступил одним из инициаторов законопроекта, сообщил, что давно исключил использование WhatsApp* и Telegram для передачи любых сообщений. Он нашел им альтернативу — российский VK Мессенджер.

Ранее 5-tv.ru писал, что механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ