Механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Шадаев: с 2024 года будут введены отчисления за ПО ушедших из РФ компаний

Механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Минцифры сообщили, что соответствующий законопроект почти готов.

В 2024 году начнет функционировать механизм финансовых отчислений на использование программного обеспечения, принадлежащего ушедшим из России компаниям. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в рамках форума CNews Forum Кейсы, передает агентство РИА Новости.

Шадаев пояснил, что речь идет о нелицензированных в стране ПО. В контексте продолжения их использования российскими организациями придется уплачивать дополнительные средства.

«У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года»,— прокомментировал он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о рассмотрении инициативы. По его словам, обязательные отчисления будут наложены на компании до их перехода на отечественные решения. Полученные государством средства могут быть направлены на поддержку российских разработчиков IT-продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung.

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