Ольга Орлова призналась, что хранит фотографии онкобольной Жанны Фриске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Телеведущая в своем личном блоге отвечала на вопросы подписчиков.

Ольга Орлова призналась, что хранит фотографии онкобольной Жанны Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Российская певица и телеведущая Ольга Орлова устроила в своем личном блоге рубрику «Вопрос-ответ». Подписчики спрашивали у женщины интересующие подробности ее жизни. И один из поклонников решил узнать у певицы, есть ли у нее фотографии с ныне покойной артисткой Жанной Фриске, когда та болела онкологией. Телеведущая честно призналась, что такие снимки у нее имеются, но она никогда не покажет их свету.

«Есть, но я никогда их не опубликую», — написала Ольга Орлова в истории своего личного блога.

Певица была в очень близких отношениях с Жанной Фриске. Она крестная мать ее сына Платона и на протяжении всей болезни артистка всегда поддерживала свою коллегу по цеху, а после смерти звезды она даже забрала ее собаку. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова опубликовала совместный с Жанной Фриске снимок в годовщину ее смерти.

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Ольга Орлова призналась, что хранит фотографии онкобольной Жанны Фриске

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