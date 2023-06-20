Ольга Орлова призналась, что хранит фотографии онкобольной Жанны Фриске

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова устроила в своем личном блоге рубрику «Вопрос-ответ». Подписчики спрашивали у женщины интересующие подробности ее жизни. И один из поклонников решил узнать у певицы, есть ли у нее фотографии с ныне покойной артисткой Жанной Фриске, когда та болела онкологией. Телеведущая честно призналась, что такие снимки у нее имеются, но она никогда не покажет их свету.

«Есть, но я никогда их не опубликую», — написала Ольга Орлова в истории своего личного блога.

Певица была в очень близких отношениях с Жанной Фриске. Она крестная мать ее сына Платона и на протяжении всей болезни артистка всегда поддерживала свою коллегу по цеху, а после смерти звезды она даже забрала ее собаку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова опубликовала совместный с Жанной Фриске снимок в годовщину ее смерти.