Пыточная в школе: в ГД рассказали о преступлениях Киева против детей Донбасса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: в одной из школ Лисичанска боевики ВСУ обустроили пыточную

Пыточная в школе: в ГД рассказали о преступлениях Киева против детей Донбасса

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Специально созданная парламентская комиссия будет расследовать злодеяния киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, инициировавшая создание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей, рассказала о жутких деяниях украинских боевиков на территории Донбасса.

«Кровь стынет от того, что творилось. В одной из школ Лисичанска изверги из добровольческого отряда „Торнадо“ обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео», — сообщила Кузнецова в интервью «Российской газете».

Она подчеркнула, что парламентская комиссия будет расследовать в первую очередь самые вопиющие злодеяния киевского режима и его приспешников — убийства и насилие в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста.

По словам Кузнецовой, специальные комиссии, фиксирующие доказательства преступлений Киева против мирного населения в Донбассе, передали ей часть материалов, доказывающих совершение украинскими боевиками и киевским режимом в целом умышленных преступлений против личности и военных преступлений.

«В Луганской народной республике на данный момент установлена смерть 56 детей, самому младшему из них было всего 27 дней. В ДНР вследствие военной агрессии Украины погиб 171 ребенок, 583 получили ранения различной степени тяжести. Зафиксированы факты гибели и ранения детей в Запорожской и Херсонской областях. Ранены дети в Белгородской, Брянской, Курской областях. Преступления и нарушения прав детей продолжаются», — констатировала вице-спикер Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в рамках пленарного заседания поддержала инициативу возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса.

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