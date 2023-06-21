Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного

Балерина Анастасия Волочкова никак не может смириться с тем, что ее единственная наследница — дочка Ариадна — не захотела видеть маму на выпускном вечере в лицее. О неприятной ситуации стало известно в конце мая. Знаменитость сама поведала публике о семейной драме. А теперь вновь заговорила об обиде.

«Пока моя дочь не хочет видеть меня на выпускном в том зале, где я танцевала не раз… Чтобы я не отвлекала внимание от нее… Отвлеку! Потому что есть чем отвлекать. Достижениями!» — написала Волочкова в социальной сети.

Наполненный болью текст она сопроводила видео, на котором в пышном платье прогулялась по центру Москвы. Тем самым, еще раз показав публике, что она добилась чего-то в жизни. В отличие от Ариадны, которая в ней якобы видит конкурентку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова, отказавшаяся от алкоголя, объяснила бокал с горячительным напитком в руке.