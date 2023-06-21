Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 945 0

Балерина уверена — ее наследница по неизвестным причинам оценивает маму не как родного человека, а конкурентку. Но Волочковой есть чем ответить.

Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина Анастасия Волочкова никак не может смириться с тем, что ее единственная наследница — дочка Ариадна — не захотела видеть маму на выпускном вечере в лицее. О неприятной ситуации стало известно в конце мая. Знаменитость сама поведала публике о семейной драме. А теперь вновь заговорила об обиде.

«Пока моя дочь не хочет видеть меня на выпускном в том зале, где я танцевала не раз… Чтобы я не отвлекала внимание от нее… Отвлеку! Потому что есть чем отвлекать. Достижениями!» — написала Волочкова в социальной сети.

Наполненный болью текст она сопроводила видео, на котором в пышном платье прогулялась по центру Москвы. Тем самым, еще раз показав публике, что она добилась чего-то в жизни. В отличие от Ариадны, которая в ней якобы видит конкурентку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова, отказавшаяся от алкоголя, объяснила бокал с горячительным напитком в руке.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

2:09
В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный электротранспорт
1:47
«Оставляя в разрухе»: Лавров обвинил Запад в попытке расколоть ОДКБ
1:22
«Серая зона»: появилось видео боевой работы российских бойцов в тылу частей ВСУ
0:56
Волочкова вновь накинулась на дочь в преддверии выпускного
0:43
На Украине признали сложности при контрнаступлении
0:36
Можно подать из дома: приемная кампания стартовала в вузах России

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Я в потоке, я в моменте»: как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео