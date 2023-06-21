В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный электротранспорт

В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный транспорт полностью на электрическом ходу.

Старт движению новых речных трамвайчиков дал Владимир Путин. А потом президент собрал большое совещание и поставил задачу - развивать пассажирское судоходство по всей России.

На чем теперь будут передвигаться москвичи, а в будущем и все россияне - увидел Максим Прихода.