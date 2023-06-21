В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный электротранспорт
На чем теперь будут передвигаться москвичи, а в будущем и все россияне, смотрите в репортаже.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный транспорт полностью на электрическом ходу.
Старт движению новых речных трамвайчиков дал Владимир Путин. А потом президент собрал большое совещание и поставил задачу - развивать пассажирское судоходство по всей России.
На чем теперь будут передвигаться москвичи, а в будущем и все россияне - увидел Максим Прихода.
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