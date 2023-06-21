Ни в коем случае не глотайте воду: какие опасные вирусы обитают в бассейнах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Химик Васильев: в дачных бассейнах могут жить легионеллез, грибок и возбудители пиодермии

Ни в коем случае не глотайте воду: какие опасные вирусы обитают в бассейнах

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Как провести лето на даче не хуже, чем на море, при этом не заработав целый букет болезней?

Даже если проводить лето не у моря или океана, а на даче, есть риски столкнуться с немалыми проблемами для здоровья — например, при купании в бассейне. Об этом сообщил кандидат химических наук Андрей Васильев.

Так, там часто встречается легионеллез — инфекцией можно заразиться, если глотнуть воду с ней. Она может провоцировать даже пневмонию, передает издание Газета.ру.

Симптомами заражения могут являться затрудненное дыхание, высокая температура и слабость. Также часто в бассейнах встречается и грибок — для него эта среда является идеальной. Чтобы избежать негативного сценария, не стоит надевать чужую обувь и ходить босиком.

«Проявляются грибковые заболевания в виде шелушений и гноящихся пузырьков на коже, изменения цвета ногтей», — пояснил Васильев.

Кроме того, специалист предупредил и о возможном наличии в бассейне возбудителей пиодермии — гнойничкового заболевания кожи. Чаще всего болезни подвержены люди, имеющие трещины на теле.

Поэтому, прежде чем погружаться в воду, им необходимо заклеить раны водонепроницаемым пластырем. Вместе с тем бассейн буквально кишит желудочно-кишечными инфекциями.

«Они распространяются устойчивыми к хлору криптоспоридиями и кишечными палочками. Именно поэтому ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейна: при попадании даже малого количества жидкости в рот риск заражения криптоспоридозом повышается», — предупредил специалист.

Глотать воду нельзя и из-за высокого риска заболеть лептоспирозом — острой инфекционной болезнью. Ее переносчиком являются животные, в основном, грызуны, — но в целом не рекомендуется пусть в воду даже собак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности могут поджидать на пляже.

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