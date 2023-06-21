Время пожить: россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину аренды жилья

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Минстрой предложил компенсировать молодежи половину аренды жилья в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Принять участие в новой программе молодые люди смогут с одним условием.

В России планируют запустить программу, в рамках которой людям до 35 лет будут компенсировать половину аренды жилья. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое РФ, отметив — главным условием вступления в программу будет обязанность людей копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Программа сможет охватить более 300 тысяч человек ежегодно, которые в достаточно короткий период — от полутора лет — смогут накопить не только на собственное жилье, но и дополнительно подготовит к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платежную дисциплину.

«Адресная поддержка различных категорий покупателей жилья — правильная и своевременная мера. Наряду с льготными ипотечными программами должны действовать и другие меры, в том числе социальный наем жилья», — отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Помимо этого новая программа поможет рынок аренды жилья сделать более прозрачным. Сроки старта программы пока не называют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, выгодно ли покупать новостройку в Москве.

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