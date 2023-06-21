В Волоколамске загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Подмосковье огнем практически полностью уничтожено деревообрабатывающее предприятие. В Волоколамске вспыхнул цех по производству паллет. Следом пламя вырвалось на улицу и перекинулось на готовую продукцию.

Гигантский факел виден за десятки километров. Рабочие успели эвакуироваться, но сейчас им только остается наблюдать как огонь уничтожает имущество. С места ЧП — Дарья Малахова.