В Волоколамске загорелось деревообрабатывающее предприятие
Большая часть завода уничтожена, площадь пожара достигла шесть тысяч квадратных метров.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В Подмосковье огнем практически полностью уничтожено деревообрабатывающее предприятие. В Волоколамске вспыхнул цех по производству паллет. Следом пламя вырвалось на улицу и перекинулось на готовую продукцию.
Гигантский факел виден за десятки километров. Рабочие успели эвакуироваться, но сейчас им только остается наблюдать как огонь уничтожает имущество. С места ЧП — Дарья Малахова.
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