В Волоколамске загорелось деревообрабатывающее предприятие

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Большая часть завода уничтожена, площадь пожара достигла шесть тысяч квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Подмосковье огнем практически полностью уничтожено деревообрабатывающее предприятие. В Волоколамске вспыхнул цех по производству паллет. Следом пламя вырвалось на улицу и перекинулось на готовую продукцию.

Гигантский факел виден за десятки километров. Рабочие успели эвакуироваться, но сейчас им только остается наблюдать как огонь уничтожает имущество. С места ЧП — Дарья Малахова.

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