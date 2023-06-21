«Отрицает Россию»: Владимир Гостюхин рассказал о трудных отношениях с дочерью

Отец совсем ничего не знает о своем чаде, информацию о ее жизни он получает через старших детей.

Актер из сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин поделился с поклонниками историей своей семейной драмы. Его внебрачная младшая дочь Александра прекратила общение со своим знаменитым отцом. Об этом он рассказал на шоу с Борисом Корчевниковым на одном из популярных телеканалов.

Артист отметил, что девушка уже давно живет в США и ко всему происходящему в мире относится очень по-американски.

«Она отрицает Россию. Отказалась от России. Я писал, она не отвечала. Она сделала свой выбор. Это печально, очень печально. Я не хотел, чтобы она ехала в Америку», — признался Гостюхин.

Дочь актера замужем за негром-мусульманином. Вместе супруги занимаются каким-то бизнесом, хотя девушка мечтала стать режиссером-документалистом. По мнению Гостюхина, в России она могла бы добиться этой цели, а в США — нет.

Младшая наследница никогда ничего не просила у звездного отца, поскольку о ее существовании он узнал, когда девочке было 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гостюхин потерял родных из-за ситуации на Украине.