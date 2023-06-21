«Отрицает Россию»: Владимир Гостюхин рассказал о трудных отношениях с дочерью

|
Аделина Ким
Аделина Ким 412 0

Актер Владимир Гостюхин откровенно рассказал о трудных отношениях с дочерью

«Отрицает Россию»: Владимир Гостюхин рассказал о трудных отношениях с дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Отец совсем ничего не знает о своем чаде, информацию о ее жизни он получает через старших детей.

Актер из сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин поделился с поклонниками историей своей семейной драмы. Его внебрачная младшая дочь Александра прекратила общение со своим знаменитым отцом. Об этом он рассказал на шоу с Борисом Корчевниковым на одном из популярных телеканалов.

Артист отметил, что девушка уже давно живет в США и ко всему происходящему в мире относится очень по-американски.

«Она отрицает Россию. Отказалась от России. Я писал, она не отвечала. Она сделала свой выбор. Это печально, очень печально. Я не хотел, чтобы она ехала в Америку», — признался Гостюхин.

Дочь актера замужем за негром-мусульманином. Вместе супруги занимаются каким-то бизнесом, хотя девушка мечтала стать режиссером-документалистом. По мнению Гостюхина, в России она могла бы добиться этой цели, а в США — нет.

Младшая наследница никогда ничего не просила у звездного отца, поскольку о ее существовании он узнал, когда девочке было 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гостюхин потерял родных из-за ситуации на Украине.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

9:49
Вероятен летальный исход: о какой страшной болезни говорит одышка без нагрузок
9:34
В Минобороны РФ прокомментировали падения беспилотников в Подмосковье
9:28
Появились первые кадры с места падения БПЛА в Новой Москве
9:19
Более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан Донбасса
9:13
Педиатр назвала возраст, с которого детям можно путешествовать
9:07
«Сохраняют надежду»: спасатели услышали с батискафа акустическую обратную связь

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
«Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео