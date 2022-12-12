Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин потерял родных из-за ситуации на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Актер Владимир Гостюхин перестал общаться с родными из-за ситуации на Украине

Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин потерял родных из-за ситуации на Украине

Фото: Кадр из сериала «Дальнобойщики»

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Знаменитый актер советского и российского кино тяжело переживает разлад с сестрой и дочерью.

Советский и российский актер Владимир Гостюхин признался, что его семью расколола ситуация на Украине. Из-за разницы политических взглядов звезда сериала «Дальнобойщики» теперь не общается с проживающей в Незалежной сестрой и находящейся в США дочерью.

«Я потерял сестру… Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика. Это у многих сейчас», — поделился 76-летний актер в эфире федерального телеканала.

Аналогично произошел разрыв и с внебрачной дочерью Александрой. Проживая в браке с афроамериканцем в Соединенных Штатах, она приняла позицию Запада в отношении конфликта на Украине и не желает слушать отца.

«Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону», — сокрушается Гостюхин.

Подобная драма произошла и в семье другого известного российского актера Юрия Батурина. Он родом с Украины, но еще в 90-х переехал жить и работать в Россию. Уже тогда его отношения с родителями и младшим братом начали безнадежно портиться, а начавшаяся российская спецоперация окончательно поставила на них крест. Самое страшное — от Батурина отказалась родная мать.

Несмотря на это, актер продолжает любить родственников и готов пойти на примирение. Он уверен, что по окончании конфликта родители изменят отношение к нему. Сейчас же артист старается не беспокоить родных и считает их «пленниками» киевского режима, которых невозможно переубедить.

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