Польский офицер Павелка: солдаты ВСУ не хотят получать военные знания

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Польский офицер рассказал о безразличии насильно призванных в ВСУ

Польский офицер Павелка: солдаты ВСУ не хотят получать военные знания

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Многим боевикам все равно, куда их отправят после обучения на Западе.

Украинские боевики, проходящие обучение в Польше, не заинтересованы в получении навыков. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка в своем блоге.

Он отметил, что призванным насильно боевикам все равно, где они окажутся после завершения обучения. Некоторые бойцы и вовсе прикидываются больными, чтобы не идти на фронт. Также именно их безразличием обусловлены столь высокие потери техники.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют. Поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — объяснил Павелка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в районе Авдеевки с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Бойцы на местах отмечают, что ВСУ пытаются действовать по методичкам НАТО.

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