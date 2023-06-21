Армия России ударила «Солнцепеками» по ВСУ около Авдеевки
Корреспондент «Известий» Сафиулин показал кадры работы «Солнцепеков» в районе Авдеевки
Фото, видео: Станислав Красильников/ ТАСС; 5-tv.ru
Действует украинская сторона по методичке НАТО.
Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в районе Авдеевки. На этом направлении наши войска медленно, но верно продвигаются вперед.
Причем действует украинская сторона по методичке НАТО, но все попытки атаковать наши позиции оборачиваются лишь большими потерями. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сейчас находится на линии обороны Донбасса.
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