Прокуратура потребовала закрыть кафе в Братске после отравления шаурмой

Прокуратура Братска Иркутской области подала иск о приостановлении деятельности городского кафе, где несколько дней назад произошло массовое отравление людей. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В общепите не соблюдались правила хранения готовой продукции. Также в кафе не было условий для соблюдения чистоты помещения и поддержания личной гигиены сотрудников. Кроме того, были выявлены нарушения при готовке блюд и обнаружено использование несертифицированных продуктов.

Надзорные органы требуют закрыть заведение до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены. Кроме того, в отношении владельца было возбуждено уголовное дело производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Прокуратура взяла разбирательство на свой контроль.

Роспотребнадзор озвучил причину отравления шаурмой в Братске

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 июня в Братске произошло массовое отравление шаурмой. У всех, кто решил перекусить в злополучном кафе, диагностировали острую кишечную инфекцию