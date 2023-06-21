Прокуратура потребовала закрыть кафе в Братске после отравления шаурмой

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Против владельца заведения возбудили уголовное дело.

Прокуратура потребовала закрыть кафе в Братске после отравления шаурмой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Прокуратура Братска Иркутской области подала иск о приостановлении деятельности городского кафе, где несколько дней назад произошло массовое отравление людей. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В общепите не соблюдались правила хранения готовой продукции. Также в кафе не было условий для соблюдения чистоты помещения и поддержания личной гигиены сотрудников. Кроме того, были выявлены нарушения при готовке блюд и обнаружено использование несертифицированных продуктов.

Надзорные органы требуют закрыть заведение до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены. Кроме того, в отношении владельца было возбуждено уголовное дело производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Прокуратура взяла разбирательство на свой контроль.

Роспотребнадзор озвучил причину отравления шаурмой в Братске

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 июня в Братске произошло массовое отравление шаурмой. У всех, кто решил перекусить в злополучном кафе, диагностировали острую кишечную инфекцию

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