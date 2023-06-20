Опасная пища: более 100 человек отравились шаурмой в Братске

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 69 0

Число отравившихся шаурмой в Братске шаурмой превысило 100 человек

Опасная пища: более 100 человек отравились шаурмой в Братске

Фото: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA

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Тема:
Массовые отравления в России

Заведение имеет плохую репутацию. В деле разбираются компетентные органы.

В Братске Иркутской области число отравившихся в кафе шаурмой увеличилось до 101 человека. Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Среди обратившихся за помощью к медикам есть также 22 ребенка. Госпитализация из-за съеденного блюда потребовалась 51 пострадавшему. Всем им была оказана соответствующая помощь в полном объеме.

Губернатор также добавил, что тяжелых случаев отравления не наблюдается, семь пациентов уже выписаны из больницы.

Первый случай отравления шаурмой был зарегистрирован утром 14 июня. У всех отравившихся выявили выявили острую кишечную инфекцию. Специалисты провели проверку и нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд и хранении продуктов. А сотрудники кафе не соблюдали правила личной гигиены.

Сейчас в отношении владельца возбуждено уголовное дело по части 1 статье 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

Для кафе это уже далеко не первый случай массового отравления после визита точки питания. В 2019 году у заведения было другое название, тогда там отравились 13 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на днях пятеро детей отравились в кафе в Перми.

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