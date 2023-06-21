Бастрыкин сообщил о 171 жертве ВСУ, извлеченной из захоронений в ЛНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Личности более 130 погибших от рук украинских боевиков уже удалось установить.

Бастрыкин сообщил о 171 жертве ВСУ, извлеченной из захоронений в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Более 170 жертв украинских боевиков извлекли за неделю из стихийных захоронений в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрено 101 такое захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек на данный момент установлены», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам главы СК, стихийные захоронения на территории ЛНР исследуют территориальные следственные органы совместно с экспертами судебно-экспертного центра и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также Бастрыкин сообщил, что за преступления против мирного населения Донбасса уже осуждены более 30 украинских боевиков. Все они приговорены к длительным срокам заключения, в том числе пожизненным.

При этом глава СК подчеркнул, что до вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России и образования территориальных следственных органов можно было пересчитать по пальцам тех боевиков ВСУ, кто ответил за злодеяния против местного мирного населения. Сейчас СК добивается реализации принципа неотвратимости наказания, отметил Бастрыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории самого старого кладбища Мариуполя обнаружили массовое захоронение с телами около 300 человек, оставленное украинскими националистами.

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