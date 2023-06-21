Акция «Свеча памяти» стартовала в РФ в преддверии годовщины начала ВОВ

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Впервые памятная акция проходит в новых российских регионах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня в России и других странах стартовала акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В полдень в Елоховском Богоявленском соборе в Москве началось поминальное богослужение.

В храме зажгли свечи от имени всех бывших республик Советского Союза, а также городов-героев и городов воинской славы России. Из собора участники акции отправятся в соборную мечеть Москвы и в мемориальную синагогу, а затем в Парк Победы и на Поклонную гору.

Впервые акция «Свеча памяти» проходит в новых российских регионах — в Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской республиках. Также любой желающий способен принять участие в акции — в интернете можно зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф.

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