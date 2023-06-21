Вертолет МЧС вылетел в горы Бурятии для спасения туристки, сорвавшейся со скалы
Вертолет МЧС вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; AP; 5-tv.ru
Она совершала восхождение в составе зарегистрированной группы.
Вертолет МЧС вылетел в горы Бурятии для спасения туристки. Нужно срочно оказать первую помощь и эвакуировать пострадавшую из труднодоступной местности.
Женщина сорвалась со скалы и получила травмы в горах Восточного Саяна. Она совершала восхождение в составе зарегистрированной группы и о ЧП немедленно сообщили спасателям.
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