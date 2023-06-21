Путин присвоил эмальеру из Ростова звание Народного художника РФ

За что получил награду деятель культуры?

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Народный художник Российской Федерации» Александру Алексееву за большие заслуги в области изобразительного искусства. Об этом говорится в новом указе.

Александр Геннадьевич Алексеев — художник миниатюрной живописи по эмали (финифть), с 2003 года — заслуженный художник РФ, член Ярославского областного отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Он родился в 1940 году в Ростове Великом. До 1967 Александр Алексеев учился в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина. Закончив образование, устроился на фабрику «Ростовская финифть», где работал долгое время.

В 1977–1979 годах Алексеев преподавал в Ростовской художественной школе. Также он является участником городских (Ростов Великий), областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных выставок.

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