Путин присвоил эмальеру из Ростова звание Народного художника РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Путин присвоил Александру Алексееву звание Народного художника РФ

Путин присвоил эмальеру из Ростова звание Народного художника РФ

Фото: Фото из открытых источников

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За что получил награду деятель культуры?

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Народный художник Российской Федерации» Александру Алексееву за большие заслуги в области изобразительного искусства. Об этом говорится в новом указе.

Александр Геннадьевич Алексеев — художник миниатюрной живописи по эмали (финифть), с 2003 года — заслуженный художник РФ, член Ярославского областного отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Он родился в 1940 году в Ростове Великом. До 1967 Александр Алексеев учился в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина. Закончив образование, устроился на фабрику «Ростовская финифть», где работал долгое время.

В 1977–1979 годах Алексеев преподавал в Ростовской художественной школе. Также он является участником городских (Ростов Великий), областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных выставок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Новосибирске умер народный художник России и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов.

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