Путин дал напутственное слово выпускникам военных вузов: «С Богом»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Путин дал напутственное слово выпускникам военных вузов

Путин дал напутственное слово выпускникам военных вузов: «С Богом»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Глава государства отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров.

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов. Своими напутствиями глава государства поделился с будущими военными во время своего выступления в Георгиевском зале Кремля.

В своей речи Путин подчеркнул мужество российских солдат. По его словам, исторические факты, а также происходящие сегодня события доказывают смелость и героизм российской армии.

«Смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» — обратился Путин к гостям.

Встреча с выпускниками прошла в традиционном формате. Путин выступил с поздравительной речью, а после передал слово главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и одному из выпускников Военной академии Генштаба генерал-майору Александру Токареву.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли планы Путина в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

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