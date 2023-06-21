В Кремле раскрыли планы Путина в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
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Путин в 82-ю годовщину начала ВОВ возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Президент почтит память погибших солдатов.
Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в Кремле.
Памятное мероприятие состоится в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, наследники героев Великой Отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
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