В Кремле раскрыли планы Путина в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Президент почтит память погибших солдатов.

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в Кремле.

Памятное мероприятие состоится в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, наследники героев Великой Отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.