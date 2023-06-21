Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане. Еще порядка 16 получили травмы и ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в МВД Республики.

Как позднее добавила пресс-служба прокуратуры Дагестана, по предварительным данным, транспортное средство столкнулось с легковушкой и грузовиком.

На месте работают экстренные службы. Все потерпевшим оказывают необходимую помощь.

Детали случившегося устанавливаются.

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