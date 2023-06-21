Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 15 0

На месте уже работают спасатели. Что с местными жителями?

Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже

Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes

Читайте нас в: Дзен Новости

Здание, в котором произошел взрыв, предварительно, газа, полностью обрушилось. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Сообщения о ЧП в пятом округе Парижа стали поступать к 18:00 по московскому времени. Сообщалось, что очевидцы видели черный дым и падающие обломки. На место сразу же прибыли спасатели, полиция приступила к эвакуации людей, находящихся у госпиталя Валь-де-Грас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на место происшествия выехал мэр Парижа Анн Идальго.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

18:58
Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже
18:52
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
18:49
Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»
18:48
Адвокат: Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов
18:42
Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета
18:40
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Путин назвал потери украинских боевиков с начала так называемого контрнаступления
«Он ничего не сделал, сидел в тюрьме»: Прохор Шаляпин не может простить родного отца?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео