Олимпийский чемпион Никита Нагорный и его жена Дарья стали родителями

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный и его жена стали родителями

Олимпийский чемпион Никита Нагорный и его жена Дарья стали родителями

Фото: Telegram / nikitanagornyy

Читайте нас в: Дзен Новости

С днем рождения ребенка спортсмена поздравило много знаменитостей

Гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный и его жена Дарья стали родителями. Об этом сообщил спортсмен в своем личном блоге.

Подписчики и другие знаменитости не смогли пройти мимо такой радостной новости.

«Легенда», — написал экс-игрок медийного футбольного клуба 2Drots Александр Ярош.

«Поздравляю», — написал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Наши поздравления! Ура! Еще один чемпион появился на свет!» — написал рэпер T-Killah.

«Никита, поздравляю вашу семью», — написал боец UFC Петр Ян.

Семью спортсмена также поздравили и другие звезды. Свои комментарии оставили президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, блогер Михаил Литвин, фигуристка Евгения Медведева и еще множество знаменитостей.

К слову, супруга спортсмена — тоже гимнастка. Дарья Нагорная — чемпионка мира в упражнениях на брусьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

23:37
Восемь жертв, среди них дети: последние подробности автокатастрофы в Дагестане
23:16
Все больше судов задействовано в поисках пропавшего батискафа «Титан»
23:01
У посольства РФ нет данных о пострадавших при взрыве в Париже россиянах
22:55
Олимпийский чемпион Никита Нагорный и его жена Дарья стали родителями
22:34
«Ее могли спасти»: трагичная история смерти экс-жены Кирилла Сафонова
22:09
Курбан Омаров не смог удержать молодую невесту после переезда в Дубай

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Хочет в храм и выбирает «луки»: как Блиновская обеляет себя в суде с помощью одежды
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео