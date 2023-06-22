Более 30 человек погибли при взрыве после утечки газа в ресторане в КНР

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35 0

Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился ужесточить контроль над безопасностью на ключевых объектах страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Costfoto; twitter / wuwenhang

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По меньшей мере 31 человек погиб и семеро пострадали при взрыве в ресторане в Китае. Происшествие случилось в 20:40 по местному времени (15:40 по московскому) в городе Иньчуань, являющемся центром Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», предварительной причиной трагедии названа утечка газа.

В социальных сетях появляются видео, снятые на месте взрыва. После хлопка здание загорелось, улица была сильно задымлена. Рядом с рестораном, где погибли люди, собираются толпы — прохожие останавливаются и снимают последствия аварии. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, где проходят усиленную терапию, один из них пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В районе происшествия работает полиция, начато расследование всех обстоятельств инцидента. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение усилить контроль над безопасностью на ключевых объектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном взрыве в Париже. Предварительно эксперты заключили, что в здании XIX в центре города сдетонировал газ, оно полностью обрушилось, а в соседних разгорелся пожар.

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